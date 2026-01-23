MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Thomas Pfeiffer, Stegen
Bild: Thomas Pfeiffer, Stegen
Hohenstein-Ernstthal
Konzert in Hohenstein-Ernstthal verbindet gregorianische Choräle mit Popsongs
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„The Gregorian Voices“ stellt am 24. Januar in der Trinitatiskirche sein neues Programm vor.

Hohenstein-Ernstthal.

Der Chor „The Gregorian Voices“ ist am Samstag, 24. Januar, mit seinem Programm „Gregorianik meets Pop – Vom Mittelalter bis heute“ in der St.-Trinitatis-Kirche in Hohenstein-Ernstthal am Neumarkt zu Gast. Ab 18 Uhr erklingen nach Informationen des Veranstalters, der ein Konzert mit Gänsehauterlebnis verspricht, frühmittelalterliche gregorianische Choräle, die von acht Sängern durch Popsongs bereichert und neu belebt werden. So werden berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil arrangiert und ohne instrumentale Begleitung interpretiert Unter anderem hört das Publikum Rod Stewards „I m Sailing“ und Leonard Cohens „Hallelujah“. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 30 Euro. (gp) Foto: Thomas Pfeiffer, Stegen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.01.2026
1 min.
„The Gregorian Voices“ zu Gast in Hohenstein-Ernstthal
The Gregorian Voices sind in der Trinitatiskirche zu Gast.
Bei einem Konzert in der Trinitatiskirche treffen am Samstag Mittelalter und Moderne aufeinander.
Cristina Zehrfeld
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
12:03 Uhr
3 min.
Zwölfjähriger stirbt Tage nach Haiattacke in Australien
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden aus dem australischen Bundesstaat New South Wales vier Haiangriffe gemeldet. (Symbolbild)
Eine Woche kämpfte der Junge in einem Krankenhaus in Sydney um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermehrte Haiangriffe versetzen die Menschen in Australien in Alarmbereitschaft.
08.01.2026
1 min.
Dresdner Liedklasse singt Schubert, Wagner und Reger in Hohenstein-Ernstthal
Die Dresdner Liedklasse ist im Gemeindesaal der Trinitatiskirche zu Gast. Foto:
Studierende der Hochschule für Musik Dresden sind mit einem dreistündigen Konzert im Gemeindesaal der Trinitatiskirche zu Gast.
Cristina Zehrfeld
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
Mehr Artikel