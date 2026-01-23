Konzert in Hohenstein-Ernstthal verbindet gregorianische Choräle mit Popsongs

„The Gregorian Voices“ stellt am 24. Januar in der Trinitatiskirche sein neues Programm vor.
Der Chor „The Gregorian Voices“ ist am Samstag, 24. Januar, mit seinem Programm „Gregorianik meets Pop – Vom Mittelalter bis heute“ in der St.-Trinitatis-Kirche in Hohenstein-Ernstthal am Neumarkt zu Gast. Ab 18 Uhr erklingen nach Informationen des Veranstalters, der ein Konzert mit Gänsehauterlebnis verspricht, frühmittelalterliche gregorianische Choräle, die von acht Sängern durch Popsongs bereichert und neu belebt werden. So werden berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil arrangiert und ohne instrumentale Begleitung interpretiert Unter anderem hört das Publikum Rod Stewards „I m Sailing“ und Leonard Cohens „Hallelujah“. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 30 Euro. (gp)