Kulturpalais Lichtenstein: Es tickt durch die Jahrhunderte

Ein Sammler erzählt spannende Geschichten rund um das Thema Uhren.

Am Sonntag, 30. März, lädt das Kulturpalais zum nächsten Treffpunkt Schaudepot mit Sammler und Uhrenfan Axel Höfer aus Rödlitz. Sein besonderes Interesse gilt den Turm- und Elektrouhren. So steht er in engem Kontakt mit Uhrmachermeister Dirk Röder vom Technischen Uhrenmuseum Chemnitz. Die Gäste dürfen Geschichten von Uhren aus vielen...