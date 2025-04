Lichtenstein: Beim Ausweichen in den Straßengraben gerutscht

Eine Autofahrerin wollte in Lichtenstein einem entgegenkommenden Auto ausweichen – mit fatalen Folgen.

Eine 42-jährige Frau ist am Montagmorgen mit ihrem Mini in Lichtenstein verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war sie auf der Chemnitzer Straße in Richtung B 173 unterwegs, als ihr ein anderes Auto entgegenkam. Dieser Wagen fuhr nicht weit genug rechts, wie sie der Polizei berichtete. Die 42-Jährige wich aus. Dabei geriet ihr Auto auf den...