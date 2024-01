Lichtenstein: Der lange Abschied einer Traditionshändlerin

70 Arbeitsjahre hat Ursula Seidel längst voll, und die Schließung ihres Tabak- und Spirituosen-Geschäfts hat sie mehrfach angekündigt. Ist es diesmal wirklich so weit?

Immerhin: Eines ihrer beiden Weinflaschen-Rondells hat Ursula Seidel inzwischen verkauft. Nur noch eines der guten Stücke aus tiefsten DDR-Zeiten steht noch in ihrem Tabak- und Spirituosen-Laden an der Lichtensteiner Brückenstraße, dicht am Kreisel. 35 Euro habe ein Privatmann dafür bezahlt, der nun seine Weinsammlung in der robusten...