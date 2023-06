Lichtenstein: Ein „Hoflädchen“ voller Unikate

An der Fassade des barocken Massivbaus Am Neumarkt 1 ist noch nicht zu erahnen, was sich dahinter verbirgt. Doch im Hof des Ende des 18. Jahrhunderts errichteten Gebäudes befindet sich der wohl neueste Laden von Callnberg: „Das Hoflädchen“ wurde gerade von Manuela Fiedler eingeweiht und soll zum Rosenfest am kommenden Wochenende seine...