Lichtenstein: Junge Christin bringt Hip-Hop aufs Land

Annabell Rochlitzer hat Lehramt studiert - doch das Schulwesen muss noch eine Weile auf sie warten. Jetzt begeistert sie Mädchen und Frauen für eine Musikrichtung, die oft mit aggressiver Männlichkeit verbunden wird.

Dort, wo Annabell Rochlitzer (28) ihre Hip-Hop-Kurse gibt, hat sie selbst von Kindesbeinen an klassischen Tanz erlernt: Vor großen Spiegeln, in einem Raum des Christlichen Glaubenscentrums an der Paul-Zierold-Straße in Lichtenstein. Seit über zwei Jahren übt sie hier einmal die Woche mit insgesamt vier Gruppen von je zehn bis 14 Mädchen und...