Lichtenstein: Langer Abschied vom Daetz-Centrum

Es gibt immer noch Hinweise auf die geschlossene Einrichtung, doch es werden weniger.

2022 musste das Daetz-Centrum in Lichtenstein endgültig schließen. Auf Schildern etwa an der B 173 wird jedoch bis heute auf das Centrum hingewiesen. Auf Anfrage verweist das Landratsamt darauf, dass die braunen touristischen Hinweisschilder mit nur dem Schriftzug Daetz-Centrum in seinem Zuständigkeitsbereich bereits alle entfernt wurden....