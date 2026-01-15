Lichtenstein verliert Kinderarzt-Praxis

Betroffen ist die MVZ-Praxis im DRK-Krankenhaus, die dort tätige Ärztin hat gekündigt. Ersatz soll es nicht geben – die Region gilt als überversorgt. Zahlreiche Eltern suchen nach Alternativen.

Eine Hiobsbotschaft für viele Eltern hat es zum Jahresbeginn in Lichtenstein gegeben: „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die MVZ-Praxis für Kinder- und Jugendmedizin unter Leitung von Frau Todorova zum 31.März 2026 ihren Praxisbetrieb einstellen wird“, teilt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Lichtensteiner DRK-Krankenhaus... Eine Hiobsbotschaft für viele Eltern hat es zum Jahresbeginn in Lichtenstein gegeben: „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die MVZ-Praxis für Kinder- und Jugendmedizin unter Leitung von Frau Todorova zum 31.März 2026 ihren Praxisbetrieb einstellen wird“, teilt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Lichtensteiner DRK-Krankenhaus...