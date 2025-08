Lichtensteiner Kulturpalais: Zukunft steht auf der Kippe

Soeben wurde die neue Sonderausstellung zur Industriegeschichte eröffnet, das Interesse war unerwartet groß. Doch es könnte eine der letzten Eröffnungen ihrer Art gewesen sein. Es wird darüber nachgedacht, die teure Einrichtung „herunterzufahren“.

An die große Geschichte der Textilindustrie in Lichtenstein erinnert ab sofort eine neue Sonderausstellung im Kulturpalais der Stadt. Am Donnerstagabend wurde sie im Beisein von rund 30 Gästen im „Kellerfoyer“ vor dem früheren Eingang zum Tunnel des Daetz-Centrums eingeweiht. „Ich war sehr positiv überrascht vom Zuspruch“, sagt...