Lichtensteiner Naturbad: Grundsatz-Entscheidung fällt am Montag

Das Projekt bekommt im Stadtrat eine zweite und letzte Chance. Hinter den Kulissen hat sich viel getan, Bedenken der Kritiker werden in der neuen Vorlage berücksichtigt. Reicht das für ein Ja?

Der Countdown fürs Lichtensteiner Naturbad-Projekt läuft - wieder mal. Am Montag fällt im Stadtrat die Grundsatz-Entscheidung, ob die Planung starten kann. Eigentlich war das Vorhaben bereits im April versenkt worden, doch die Empörung in der Bevölkerung war so groß, dass Bürgermeister Jochen Fankhänel (Freie Wähler) das Projekt erneut...