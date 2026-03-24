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Im Kulturpalais in Lichtenstein wird ein Vortrag zur Löwenzucht im Leipziger Zoo stattfinden.
Im Kulturpalais in Lichtenstein wird ein Vortrag zur Löwenzucht im Leipziger Zoo stattfinden. Foto: M. Pfeifer/Archiv
Im Kulturpalais in Lichtenstein wird ein Vortrag zur Löwenzucht im Leipziger Zoo stattfinden.
Im Kulturpalais in Lichtenstein wird ein Vortrag zur Löwenzucht im Leipziger Zoo stattfinden. Foto: M. Pfeifer/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Löwen, Kaffee und Geschichte: ein Vortrag in Lichtenstein
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Lichtenstein und die Löwen: eine Tradition, die bis zu Karl Max Schneider zurückreicht. Sylvia Beierl wird von 147 Jahren Löwenzucht des Leipziger Zoos berichten.

Die Gründerin des Ersten Leipziger Löwenfanklubs, Sylvia Beierl, stellt mit dem 31. Karl-Max-Schneider-Vortrag im Kulturpalais in Lichtenstein die Geschichte der Löwenhaltung im Zoo Leipzig vor. Sylvia Beierl berichtet aus 147 Jahren Löwenzucht und Zoowissen. Der Vortrag beginnt am Sonntag, 29. März, 15 Uhr. Ab 14 Uhr ist Einlass, um 14.30...
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