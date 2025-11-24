Montag beginnt mit Behinderungen auf der Autobahn: Doppel-Unfall auf A 4 bei Hohenstein-Ernstthal und Feuerwehr-Einsatz auf A 72 bei Zwickau

Hohenstein-Ernstthal
Zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal krachte ein Peugeot beim Überholen in die Leitplanke. Danach gab es eine Kollision mit einem Laster. Was bisher bekannt ist.
Unfälle haben für Behinderungen auf der A 4 am Montagmorgen gesorgt. Betroffen war der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal. Zunächst geriet gegen 6.35 Uhr ein Peugeot, der in Richtung Erfurt unterwegs war, beim Überholen ins Schleudern - wahrscheinlich auf winterglatter Fahrbahn. Er krachte in eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.