Mopedfahrer stößt in Oberlungwitz mit Auto zusammen

Am Freitagabend ist es auf der Robert-Koch-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Am Freitagabend ist ein Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall in Oberlungwitz leicht verletzt worden. Der Unfall habe sich gegen 18.30 Uhr ereignet, teilte die Polizei am Samstag mit. Der junge Mopedfahrer sei auf der Robert-Koch-Straße unterwegs gewesen. Vor ihm fuhr eine Autofahrerin, die nach links abbiegen wollte. Der junge Mann habe das...