Moto GP auf dem Sachsenring: Wo gibt es noch Unterkünfte?

Der Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring ist zwar erst vom 11. bis 13. Juli, doch Besucher, die ein Zimmer buchen wollen, sind jetzt schon fast zu spät dran. Wo gibts noch freie Betten?

Vom 11. bis 13. Juli geht es wieder hoch her auf dem Sachsenring. Der Ticketverkauf für den Moto-GP brummt. Bei einigen Dingen wie beim Parkplatzticket oder den beliebtesten Tribünenplätzen müssen sich Interessenten bereits sputen. So sind die Tribünen 8 und 9 bereits fast ausverkauft. Die Vorbereitungen gehen also langsam in die heiße...