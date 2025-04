Mugler als größter Arbeitgeber in Oberlungwitz wächst weiter, bekommt aber einen Dämpfer

Der Kommunikations- und Mobilfunkspezialist Mugler in Oberlungwitz baut wieder. Zwei Großprojekte laufen aktuell, ein anderes wurde vor Beginn gestoppt.

Wer in Oberlungwitz an der Robert-Koch-Straße oder der Stollberger Straße am weitläufigen Firmengelände der Mugler SE steht, sieht es deutlich: Hier wird im großen Stil gebaut. Das Unternehmen, das insgesamt rund 560 Mitarbeiter hat, baut eine neue Logistikhalle, Parkplätze und große unterirdische Regenwasserspeicher. Am auffälligsten ist...