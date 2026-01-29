Musikalischer Märchenkrimi: Lichtensteiner Theatergruppe wird „Opfer“ ihres Erfolgs

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 und 7 des Gymnasiums stehen beim musikalischen Märchenkrimi auf der Bühne – für einige ist es die erste Schauspielerfahrung.
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 und 7 des Gymnasiums stehen beim musikalischen Märchenkrimi auf der Bühne – für einige ist es die erste Schauspielerfahrung. Bild: Andreas Kretschel
Die „Seitenraube“ (Mitte), behängt mit den geraubten Buchseiten, zählt zu den Fantasiegeschöpfen, die nachts die Bibliothek bevölkern.
Die „Seitenraube“ (Mitte), behängt mit den geraubten Buchseiten, zählt zu den Fantasiegeschöpfen, die nachts die Bibliothek bevölkern. Bild: Andreas Kretschel
Holger Wettstein schrieb die Musik sowie die Liedtexte und führte auch Regie, das Stück ist das 26. aus der Feder des pensionierten Lehrers.
Holger Wettstein schrieb die Musik sowie die Liedtexte und führte auch Regie, das Stück ist das 26. aus der Feder des pensionierten Lehrers. Bild: Andreas Kretschel
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 und 7 des Gymnasiums stehen beim musikalischen Märchenkrimi auf der Bühne – für einige ist es die erste Schauspielerfahrung.
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 und 7 des Gymnasiums stehen beim musikalischen Märchenkrimi auf der Bühne – für einige ist es die erste Schauspielerfahrung. Bild: Andreas Kretschel
Die „Seitenraube“ (Mitte), behängt mit den geraubten Buchseiten, zählt zu den Fantasiegeschöpfen, die nachts die Bibliothek bevölkern.
Die „Seitenraube“ (Mitte), behängt mit den geraubten Buchseiten, zählt zu den Fantasiegeschöpfen, die nachts die Bibliothek bevölkern. Bild: Andreas Kretschel
Holger Wettstein schrieb die Musik sowie die Liedtexte und führte auch Regie, das Stück ist das 26. aus der Feder des pensionierten Lehrers.
Holger Wettstein schrieb die Musik sowie die Liedtexte und führte auch Regie, das Stück ist das 26. aus der Feder des pensionierten Lehrers. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Musikalischer Märchenkrimi: Lichtensteiner Theatergruppe wird „Opfer“ ihres Erfolgs
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Deutlich mehr Aufführungen als zunächst geplant hat das Stück „Diebe im Labyrinth der Bücher“ erlebt: Dank „Buschfunk“ wuchs der Zuspruch stetig. Am Freitagabend soll aber endgültig Schluss sein.

Die alte, hölzerne Leseratte der Lichtensteiner Stadtbibliothek ist zum Leben erwacht und klagt über die „schrecklichen Kinder von heute“, die auf ihr herumturnen und ihr sogar ein Bein abgebrochen haben. Auch Bücherwurm, „Seitenraube“ und Leselampe tummeln sich auf der Bühne in der Aula des Lichtensteiner Gymnasiums und mokieren sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
06:00 Uhr
3 min.
Landesgartenschau-Jubiläum: Lichtenstein soll Song bekommen – Aufruf an die Jugend
Mats Vallentin (links) und Arvid Schubert rappten vor ziemlich genau einem Jahr im Kulturpalais, jetzt wollen sie den nächsten Song präsentieren.
Vorbild für das Projekt ist der erfolgreiche Rap zur Kulturhauptstadt, auch die Akteure sind bisher die selben. Die Verantwortlichen hoffen jedoch, dass noch mehr junge Leute mitmachen.
Bernd Appel
08:03 Uhr
4 min.
Deutsche-Bank-Gewinn 2025 auf Rekordniveau
Am Tag vor der Bilanzvorlage fand im Hauptsitz der Bank in Frankfurt eine Razzia des BKA wegen des Verdachts der Geldwäsche statt.
Deutschlands größtes Geldhaus hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Getrübt wird der Geschäftserfolg durch neuerliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche.
14.11.2025
1 min.
Musikalischer Märchenkrimi: Uraufführung in Lichtensteiner Bibliothek
Die Stadtbibliothek Lichtenstein ist demnächst Schauplatz einer besonderen Aufführung.
Ein besonderes Stück wird am 21. November gezeigt, Vorreservierung wird empfohlen.
Bernd Appel
08:02 Uhr
4 min.
Keine Angst vor dem Angstgegner: Handballer "wollen alles"
Deutschlands Handballer spielen um ihre erste EM-Medaille seit dem Titel 2016.
Nach dem Sieg gegen Frankreich träumen die deutschen Handballer vom EM-Gold. Der Hoffnungsträger wirft sich vor dem Halbfinale in einen Rausch. Sorgen bereitet hingegen der Abwehrchef.
Jordan Raza und Eric Dobias, dpa
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel