Nach Meyer-Burger-Insolvenz: Auch Kita „Kindersonnenland“ in Hohenstein-Ernstthal vor dem Aus

Für 27 Kinder der Kita „Kindersonnenland“ endet zum Jahreswechsel ein vertrauter Alltag. Nach der Meyer-Burger-Insolvenz droht der Einrichtung die Schließung – ein neuer Betreiber ist nicht in Sicht.

Vom Aus für Meyer Burger am Standort Hohenstein-Ernstthal sind nicht nur die Mitarbeiter des insolventen Solaranlagenhersteller betroffen. Auch die vom Unternehmen betriebene Kindertagesstätte „Kindersonnenland" steht vor dem aus. „Der Betrieb wird zum 31. Dezember 2025 eingestellt." Das teilt der Sprecher der Insolvenzverwalter mit. Die...