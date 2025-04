Nach spektakulärem Polizeieinsatz in Hohenstein-Ernstthal: Mercedes kommt auf Abschleppwagen - Tatverdächtiger auf der Flucht

Die Beamten waren am späten Mittwochnachmittag an der Conrad-Clauß-Straße mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Ein schwarzer Mercedes kommt auf die Ladefläche eines Abschleppwagens. Damit wird ein spektakulärer Polizeieinsatz (zumindest) in Hohenstein-Ernstthal beendet. Im Umfeld stehen mehrere Polizeiautos. Dazu kommen Fahrzeuge von zivilen Ermittlern. Aufgrund des Einsatzes des Abschleppdienstes war am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auch zeitweise eine... Ein schwarzer Mercedes kommt auf die Ladefläche eines Abschleppwagens. Damit wird ein spektakulärer Polizeieinsatz (zumindest) in Hohenstein-Ernstthal beendet. Im Umfeld stehen mehrere Polizeiautos. Dazu kommen Fahrzeuge von zivilen Ermittlern. Aufgrund des Einsatzes des Abschleppdienstes war am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auch zeitweise eine...