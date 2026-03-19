Nach Unfall in Bergschule St. Egidien: Eltern reden Klartext

Hohenstein-Ernstthal
Anfang März sind zwei Kinder beim Zusammenbruch einer Schaukel verletzt worden. Dieser Vorfall wurde jetzt beim Besuch des sächsischen Kultusministers ebenso thematisiert wie andere mutmaßliche Mängel.
Am 3. März gab es auf dem idyllischen Außengelände der Bergschule St. Egidien ein sogenanntes „besonderes Vorkommnis“: Die dort befindliche Schaukel stürzte plötzlich ein, der Trägerbalken traf zwei Kinder der Klassenstufe 4. Sie erlitten leichte Verletzungen. „Das wäre wohl nicht so glimpflich ausgegangen, wenn die Kinder kleiner...
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