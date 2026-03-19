Nach Unfall in Bergschule St. Egidien: Eltern reden Klartext

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Die Elternvertreter Susanne Scheibe und Sven Bradler sprachen beim Besuch des sächsischen Kultusministers Conrad Clemens (im Bild links, CDU) an, was ihnen auf den Nägeln brennt.
Die Elternvertreter Susanne Scheibe und Sven Bradler sprachen beim Besuch des sächsischen Kultusministers Conrad Clemens (im Bild links, CDU) an, was ihnen auf den Nägeln brennt. Foto: Andreas Kretschel
Amokalarm soll im Ernstfall mit solchen Tröten ausgelöst werden – die Eltern finden das seltsam. „Das kann natürlich kein Dauerzustand sein“, sagt der Schulleiter.
Amokalarm soll im Ernstfall mit solchen Tröten ausgelöst werden – die Eltern finden das seltsam. „Das kann natürlich kein Dauerzustand sein“, sagt der Schulleiter. Foto: Andreas Kretschel
Schulleiter Alexander Weiß (links) und St. Egidiens Bürgermeister Uwe Redlich in der Gesprächsrunde anlässlich des Ministerbesuchs.
Schulleiter Alexander Weiß (links) und St. Egidiens Bürgermeister Uwe Redlich in der Gesprächsrunde anlässlich des Ministerbesuchs. Foto: Andreas Kretschel
Die Elternvertreter Susanne Scheibe und Sven Bradler sprachen beim Besuch des sächsischen Kultusministers Conrad Clemens (im Bild links, CDU) an, was ihnen auf den Nägeln brennt.
Die Elternvertreter Susanne Scheibe und Sven Bradler sprachen beim Besuch des sächsischen Kultusministers Conrad Clemens (im Bild links, CDU) an, was ihnen auf den Nägeln brennt. Foto: Andreas Kretschel
Amokalarm soll im Ernstfall mit solchen Tröten ausgelöst werden – die Eltern finden das seltsam. „Das kann natürlich kein Dauerzustand sein“, sagt der Schulleiter.
Amokalarm soll im Ernstfall mit solchen Tröten ausgelöst werden – die Eltern finden das seltsam. „Das kann natürlich kein Dauerzustand sein“, sagt der Schulleiter. Foto: Andreas Kretschel
Schulleiter Alexander Weiß (links) und St. Egidiens Bürgermeister Uwe Redlich in der Gesprächsrunde anlässlich des Ministerbesuchs.
Schulleiter Alexander Weiß (links) und St. Egidiens Bürgermeister Uwe Redlich in der Gesprächsrunde anlässlich des Ministerbesuchs. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Nach Unfall in Bergschule St. Egidien: Eltern reden Klartext
Redakteur
Von Bernd Appel
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Anfang März sind zwei Kinder beim Zusammenbruch einer Schaukel verletzt worden. Dieser Vorfall wurde jetzt beim Besuch des sächsischen Kultusministers ebenso thematisiert wie andere mutmaßliche Mängel.

Am 3. März gab es auf dem idyllischen Außengelände der Bergschule St. Egidien ein sogenanntes „besonderes Vorkommnis“: Die dort befindliche Schaukel stürzte plötzlich ein, der Trägerbalken traf zwei Kinder der Klassenstufe 4. Sie erlitten leichte Verletzungen. „Das wäre wohl nicht so glimpflich ausgegangen, wenn die Kinder kleiner...
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