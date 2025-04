Nächtliche Explosion in Lichtenstein

Die Polizei sucht Zeugen.

Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Samstag etliche Lichtensteiner aus dem Schlaf gerissen: Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 0.30 Uhr ein Briefkasten in der Straße An der Jugendherberge durch eine Detonation zerstört. Der oder die unbekannten Täter hatten laut Mitteilung offenbar Pyrotechnik ins Innere des Kastens geworfen. Der...