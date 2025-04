Neue Kinderärztin im Ärztehaus in Hohenstein-Ernstthal

Nach zehn Jahren am Klinikum Chemnitz wagt Yana Ovdii den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Kinderärztin eröffnet ihre eigene Praxis in Hohenstein-Ernstthal. Wie kam es dazu?

Eine neue Kinderarztpraxis gibt es seit diesem Monat im Ärztehaus in der Südstraße 14 in Hohenstein-Ernstthal. Die Kinderärztin Yana Ovdii (38) hat die seit vielen Jahren leerstehenden Praxisräume übernommen. Für die Wohnungsgesellschaft WG HOT als Eigentümerin des Hauses war das gleichermaßen ein Glücksfall, wie eine Herausforderung....