Neues vom Oberlungwitzer Rogo-Tauscher-Areal: Der Strumpfshop ist umgezogen und es gibt weitere Pläne.

Die Revitalisierung des altehrwürdigen Rogo-Tauscher-Areals ist ein großer Wunsch in der Strumpfstadt Oberlungwitz. Der Strumpfshop ist nun größer und es gibt weitere gute Nachrichten.

Dort, wo einst Strümpfe produziert wurden, werden sie nun verkauft. In der rund 100 Jahre alten, monumentalen Tauscher-Fabrik in Oberlungwitz an der Hofer Straße wurde am Montag der neue Strumpfshop eröffnet. Vom Parkplatz des benachbarten Supermarktes ist das Geschäft, dessen Eingang sich neben dem Sparkassen-Würfel befindet, sehr gut...