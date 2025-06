Oberlungwitz: 14-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Die Radfahrerin war von einer Autofahrerin übersehen worden, die auf die Hofer Straße auffahren wollte.

Oberlungwitz.

Bei einem Unfall, der sich am Montag in Oberlungwitz ereignet hat, ist eine 14-jährige Radfahrerin verletzt worden. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau mitteilte, wollte eine 39-Jährige mit einem VW kurz nach 10 Uhr von einem Grundstück auf die Hofer Straße auffahren. Dabei stieß sie mit der Radfahrerin zusammen, die auf dem Geh- und Radweg von der Schulstraße kommend in Fahrtrichtung Erlbacher Straße unterwegs war. Die 14-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend ambulant behandelt, sagte Polizeisprecherin Christina Friedrich. Die Autofahrerin werde sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten müssen. (mib)