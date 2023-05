Oberlungwitz: Kleinwagen wird gerammt und überschlägt sich - Fahrerin (63) schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall, bei dem es nach Polizeiangaben eine schwerverletzte Person gab, ereignete sich am Samstagabend in Oberlungwitz. Eine VW-Fahrerin (38) kam aus der Hirschgrundstraße, bei der es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt, und kollidierte mit einem Kleinwagen auf der Abteistraße. Dieser überschlug sich in der Folge. Der...