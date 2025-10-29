Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Reformationstag erklingt die 100 Jahre alte Orgel in der St. Christophorikirche.
Am Reformationstag erklingt die 100 Jahre alte Orgel in der St. Christophorikirche. Bild: Andreas Wohland
Am Reformationstag erklingt die 100 Jahre alte Orgel in der St. Christophorikirche.
Am Reformationstag erklingt die 100 Jahre alte Orgel in der St. Christophorikirche. Bild: Andreas Wohland
Hohenstein-Ernstthal
Orgel und Mundart in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Der Konzertorganist Johannes Krahl ist am Reformationstag an der 100 Jahre alten Jehmlich-Orgel zu erleben.

Zwei Veranstaltungen gibt es am langen Wochenende in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal. Am Freitag, ab 19 Uhr ist der Konzertorganist Johannes Krahl an der Jehmlich-Orgel zu erleben. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann und Otto Nicolai. Der Eintritt ist frei, um eine...
