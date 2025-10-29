Orgel und Mundart in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal

Der Konzertorganist Johannes Krahl ist am Reformationstag an der 100 Jahre alten Jehmlich-Orgel zu erleben.

Zwei Veranstaltungen gibt es am langen Wochenende in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal. Am Freitag, ab 19 Uhr ist der Konzertorganist Johannes Krahl an der Jehmlich-Orgel zu erleben. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann und Otto Nicolai. Der Eintritt ist frei, um eine...