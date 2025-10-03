Peter Hahne wird auf dem Ankerberg von AfD unterstützt

Jesus war ihm zufolge Querdenker: Der ehemalige ZDF-Journalist Peter Hahne sprach auf dem Ankerberg, seine Bücher wurden von AfD-Landespolitikern verkauft.

Er war wieder da: Peter Hahne, Theologe, ehemaliger ZDF-Politikredakteur, Sachbuchautor und Rentner. Fünf Tage nach seinem Auftritt in Plauen stand Hahne am Tag der Deutschen Einheit auf dem Ankerberg. Vor mehreren Hundert Menschen, die auf Campingstühlen vor ihm saßen, predigte Hahne zu einer seiner Grundsatz-Fragen: „Sind wir noch zu...