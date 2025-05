Polizei sucht 15-Jährige aus Hohenstein-Ernstthal

Lilly W. wurde zuletzt am Donnerstag gegen 18 Uhr an der Straße An der Halde gesehen.

Hohenstein-Ernstthal. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche einer 15-Jährigen aus Hohenstein-Ernstthal. Lilly W. sei am Donnerstagabend gegen 18 Uhr zum letzten Mal im Bereich der Straße An der Halde gesehen worden. Die Vermisste ist laut Polizei ist 1,60 Meter groß, schlank und trägt langes blondes Haar, zumeist zu einem Pferdeschwanz gebunden. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein weinrotes T-Shirt mit weißer Schrift, eine schwarze Jeans und schwarz-weiße Nike-Turnschuhe. Da nicht auszuschließen sei, dass sich Lilly W. in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Ein Foto der 15-Jährigen ist unter folgendem Link zu finden.

Hinweise nehmen das Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer: 03763 640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (mib)