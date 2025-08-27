Preiswerter Baden am Stausee Oberwald

Mit einem günstigen Spätsommertarif will die Tourismus und Sport GmbH im September noch einmal Badegäste anlocken.

Das Baden am Stausee Oberwald wird im September günstiger. Wie Carsten Ehrig, der Geschäftsführer der Tourismus und Sport GmbH, mitteilt, kostet der Eintritt ab 1. September nur noch zwei Euro. Ein Hundeticket ist für einen Euro erhältlich. Bis Ende August beträgt der Eintritt für Erwachsene fünf Euro, für Kinder 3,50 Euro. Grund für den...