"Reichsbürger"-Schreiben: Flächendeckende Drohung per Post

"Magdalena Müllers" Erguss ist zahlreichen Kommunen zugegangen - so wie viele seiner Art. Doch die menschenverachtenden Formulierungen seien selbst für die Szene krass, sagt der Verfassungsschutz.

Zwickau/St. Egidien/Dresden. "Rücktritt des Gemeinderats mit Neuwahlen" steht über dem Schreiben der imaginären "Magdalena Müller aus Mitteldeutschland", das im Juni im Briefkasten der Gemeinde St. Egidien landete. Bürgermeister Uwe Redlich (parteilos) hat es im Gemeindespiegel veröffentlicht und die kruden Thesen scharf kommentiert. "Um mal zu zeigen, was hier abgeht", begründet er die Veröffentlichung, und hat nun eine Dienstaufsichtsbeschwerde am Hals.

Es ist schwer, sich durch das Papier im typischen "Reichsbürger"-Sprech zu arbeiten. Geboten werden wüste Verschwörungstheorien: Unter anderem hat angeblich der BND die Stasi in der DDR aufgebaut, BRD und DDR errichteten 1961 gemeinsam die Mauer, um die Sowjetunion zu ärgern, und Hans-Dietrich Genscher war in Wahrheit "der oberste Minister des MfS". Kurz lässt sich der Inhalt so zusammenfassen: Westen schlecht, Russland gut, die Bundesrepublik bis hinunter zur kommunalen Ebene nicht legitim. Folgerichtig fordert "Magdalena Müller" die "Suspendierung aller Bürgermeister wegen Hoch- und Landesverrat", Entlassung aller Beamten, Rücktritt aller Gemeinderäte und Neuwahlen aller Räte. Die müssten dann, ganz wichtig, auf das Gemeinderecht "von vor 1918" vereidigt werden.