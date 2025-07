Hohenstein-Ernstthal 14.07.2025

Rettungsdienst am Sachsenring zieht Bilanz: So viele Einsätze gab es am Moto-GP-Wochenende

256.441 Fans waren beim Moto-GP auf dem Sachsenring. Bei dieser Zahl muss auch die medizinische Versorgung passen. Wie viel hatten die Helfer zu tun? Rund 350 Einsatzkräfte haben an den drei Renntagen des Moto-GP auf dem Sachsenring für die Betreuung der Zuschauer gesorgt. Laut Thomas Müller, Einsatzleiter des Rettungszweckverbandes, waren an sieben Standorten 21 Notärzte, 35 Abschnittsleiter, 126 Kräfte der Rettungsdienste und 168 Sanitäter vor Ort. Beim Sanitätsdienst gab es 282...