Rock, Pop und Filmmusik auf der Jehmlich-Orgel in Hohenstein-Ernstthal

Der Organist Patrick Gläser ist mit „Best of Orgel rockt“ in der Christophorikirche zu Gast.

Ein Mix aus Rock, Pop und Filmmusik ist am Freitag in der St. Christophorikirche in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Innerhalb des Orgelherbstes zum 100-jährigen Jubiläum der Jehmlich-Orgel ist der Organist Patrick Gläser aus Öhringen (Baden-Württemberg) mit seinem Programm „Best of Orgel rockt“ zu Gast. Mit dem Programm war der Musiker...