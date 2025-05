Rödlitz: Wie ein Chronist die Russen entlastet

Zehn volle Jahre hat Axel Höfer am Ortsfamilienbuch gesessen, vor allem für Familienforscher ist es Gold wert. Das Interesse an den Wälzern ist überraschend groß, und das Werk führt zu Korrekturen an der Ortshistorie.

Seit gut 200 Jahren ist in Rödlitz klar: Die Russen sind schuld. Die Soldaten des Zaren sollen im Jahre 1815 das sogenannte Lazarettfieber in den Ort eingeschleppt haben, als sie im Zuge der Befreiungskriege gegen Napoleon durch die Region zogen. So steht es bisher auch in der Chronik, und gesichert ist, dass 15 Russen im hiesigen Hospital an der... Seit gut 200 Jahren ist in Rödlitz klar: Die Russen sind schuld. Die Soldaten des Zaren sollen im Jahre 1815 das sogenannte Lazarettfieber in den Ort eingeschleppt haben, als sie im Zuge der Befreiungskriege gegen Napoleon durch die Region zogen. So steht es bisher auch in der Chronik, und gesichert ist, dass 15 Russen im hiesigen Hospital an der...