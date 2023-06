Sachsenring: Hitlergruß und Sprühattacke bei Motorrad Grand Prix

Hohenstein-Ernstthal.

Im Umfeld des MotoGP auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal hat am Freitagabend ein Mann Beamten den Hitlergruß gezeigt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verhielt sich der alkoholisierte Deutsche unkooperativ und "musste mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden". Als sich der 36-Jährige beruhigt hatte, konnte er gehen. Er muss sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.