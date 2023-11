Sachsenring: Messe im Pressezentrum findet zum zweiten Mal in diesem Jahr statt

Firmen und Bildungsträger in der Region suchen händeringend nach Nachwuchs. Doch das ist nicht der Hauptgrund dafür, dass es die Berufsorientierungsmesse dieses Jahr doppelt gibt.

Die Berufsorientierungsmesse „Beruf und Bildung am Sachsenring“ gab es in diesem Jahr bereits im März. Doch am Sonnabend findet sie von 9 bis 13 Uhr erneut im Pressezentrum des Sachsenrings statt. Grund dafür ist, dass sich die Veranstalter entschieden haben, die Messe nun generell am ersten Samstag im November durchzuführen.