Sachsenring: Motorrad-Rennfahrer Didier Grams und seine Erlebnisse in Fernost

Viele Jahre war Didier Grams in Macau, einem der gefährlichsten Straßenrennen der Welt, am Start. Am Freitag berichtet er davon beim öffentlichen Clubabend des AMC Sachsenring.

Der Motorrad-Road-Racer Didier Grams ist am Freitag beim öffentlichen Clubabend des AMC Sachsenring zu Gast. Der Rennfahrer aus Limbach-Oberfrohna berichtet anhand von Filmmaterial über seine Erlebnisse beim Macau Grand Prix. Die Rennen in der chinesischen Sonderverwaltungszone gehören zu den ruhmreichsten, allerdings mit seinem zeitgleich als...