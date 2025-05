Saupersdorf: Drei Verletzte bei Unfall

Ein Linksabbieger hatte den Gegenverkehr nicht beachtet.

Am Freitagnachmittag kam es im Kirchberger Ortsteil Saupersdorf zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei dazu mitteilt, befuhr eine 34-jährige Deutsche gegen 16.50 Uhr mit ihrem VW die Staatsstraße 282 aus Schneeberg kommend in Richtung Hirschfeld. An der Einmündung zur S 277 bog sie laut Mitteilung nach links ab, ohne den entgegenkommenden...