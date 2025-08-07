Schlagerstar gastiert auf dem Bergfest in Hohenstein-Ernstthal

Traditionell ist auf dem Bergfest ein Schlagerstar zu Gast. In diesem Jahr war das Olaf Berger. Doch kann er das Publikum noch begeistern?

Pünktlich um 16.30 Uhr am Donnerstagnachmittag ist der Schlagersänger Olaf Berger mit einem seiner bekanntesten Lieder die Bühne des Bergfestes auf dem Pfaffenberg in Hohenstein-Ernstthal gestürmt. Als die ersten Töne von „Es brennt wie Feuer“ erklangen, harrten die treuesten Fans schon eine Stunde an den Biergarnituren vor der Bühne... Pünktlich um 16.30 Uhr am Donnerstagnachmittag ist der Schlagersänger Olaf Berger mit einem seiner bekanntesten Lieder die Bühne des Bergfestes auf dem Pfaffenberg in Hohenstein-Ernstthal gestürmt. Als die ersten Töne von „Es brennt wie Feuer“ erklangen, harrten die treuesten Fans schon eine Stunde an den Biergarnituren vor der Bühne...