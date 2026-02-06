Schwerer Unfall auf der A 4 bei Wüstenbrand

Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen verletzt.

Auf der Autobahn 4, kurz nach der Anschlussstelle Wüstenbrand in Fahrtrichtung Chemnitz, hat sich am Freitagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen sind gegen 11.45 Uhr zwei Pkw aufeinander gefahren, ein VW Passat überschlug sich und landete neben der Autobahn. Die Chemnitzer Feuerwehr und zahlreiche...