Ein Passat überschlug sich und landete neben der Autobahn. Bild: Andreas Kretschel
Ein Passat überschlug sich und landete neben der Autobahn. Bild: Andreas Kretschel
Ein Passat überschlug sich und landete neben der Autobahn.
Ein Passat überschlug sich und landete neben der Autobahn. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Schwerer Unfall auf der A 4 bei Wüstenbrand
Redakteur
Von Bernd Appel
Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen verletzt.

Auf der Autobahn 4, kurz nach der Anschlussstelle Wüstenbrand in Fahrtrichtung Chemnitz, hat sich am Freitagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen sind gegen 11.45 Uhr zwei Pkw aufeinander gefahren, ein VW Passat überschlug sich und landete neben der Autobahn. Die Chemnitzer Feuerwehr und zahlreiche...
Mehr Artikel