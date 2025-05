Schwerer Unfall auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal

Ein Sportwagen überschlägt sich kurz vor der Autobahnabfahrt Hohenstein-Ernstthal. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntagfrüh auf der Autobahn A4 bei Hohenstein-Ernstthal gekommen. Wie die Polizei am Morgen bestätigte, kam gegen 1 Uhr kurz vor der Autobahnabfahrt Hohenstein-Ernstthal in Richtung Erfurt ein Hyundai-Sportwagen von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und musste nach...