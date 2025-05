Schwerer Unfall in Hohenstein-Ernstthal: Oststraße am Donnerstagmorgen für zwei Stunden voll gesperrt

Viele Pendler haben mehr Zeit benötigt. Feuerwehrleute unterstützten die Polizei bei den Straßensperrungen. Was bisher zum Unfall an der Kreuzung von Oststraße und Turnerstraße bekannt ist.

Mit Verkehrsbehinderungen hat der Donnerstag in Hohenstein-Ernstthal begonnen. Die Oststraße war nach einem Unfall voll gesperrt. Dabei handelt es sich um eine wichtige Verbindung, die viele Pendler in Richtung A4 und in Richtung Chemnitz nutzen.