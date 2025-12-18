Seltener Albino-Bergmolch in Oberlungwitz

Seit vier Jahren lässt ein Oberlungwitzer Ehepaar ein außergewöhnliches Tier im Aquarium überwintern. Ist die Sorge, dass es in der Natur nicht überlebt, berechtigt?

Das Aquarium von Frank und Kerstin Kynast ist seit vier Jahren das Refugium für ein ausgesprochen seltenes Tier. „Lotl“ sieht aus wie ein Exot. Doch es ist eine heimische Art. Ein Bergmolch. Allerdings unterscheidet sich Lotl auffallend von seinen Artgenossen, denn er ist ein Albino, sprich: Er hat eine Pigmentstörung. Doch sein...