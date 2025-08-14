Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hexenröhrlinge sind laut Pilzberater Werner Stolpe in Westsachsen häufig zu finden. Und das von Mitte Mai bis in den Oktober.
Hexenröhrlinge sind laut Pilzberater Werner Stolpe in Westsachsen häufig zu finden. Und das von Mitte Mai bis in den Oktober. Bild: Andreas Kretschel
Hexenröhrlinge sind laut Pilzberater Werner Stolpe in Westsachsen häufig zu finden. Und das von Mitte Mai bis in den Oktober.
Hexenröhrlinge sind laut Pilzberater Werner Stolpe in Westsachsen häufig zu finden. Und das von Mitte Mai bis in den Oktober. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Sommersteinpilz und Hexenröhrling: Lohnt sich derzeit die Pilzsuche in Westsachsen?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Pilzberater Werner Stolpe aus dem Wald kommt, hat er immer Pilze im Korb. Obwohl Sammler mancherorts sehr erfolgreich sind, fällt seine Beurteilung der bisherigen Pilzsaison aber verhalten aus.

Für Pilzberater Werner Stolpe aus Hohenstein-Ernstthal ist nicht der eigene volle Korb das wichtigste Indiz dafür, ob die Pilzsaison richtig losgegangen ist. „Wenn es viele Pilze gibt, merke ich das sofort an der Zahl der Beratungen.“ Und die sind in diesem Jahr noch überschaubar. „Sieben Beratungen am vergangenen Freitag, das war bisher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.08.2025
5 min.
Eine Art russisches Roulette: Pilzberater Matthias Eberhardt aus Ringethal warnt vor Pilz-Apps
Pilzberater Matthias Eberhardt zeigte beim Inselteichfest in Ringethal am Sonntag seine Funde der vergangenen zwei Tage.
Gerade schießen die Pilze in Mittelsachsen aus dem Boden. Doch woran erkenne ich, was genießbar ist? Können Pilz-Apps helfen? Das fragt die „Freie Presse“ Pilzberater Matthias Eberhardt aus Mittweida.
Manuel Niemann
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
19:00 Uhr
4 min.
„Da können Pilzsammler ganz schnell auf den Holzweg geraten“: Experten aus der Region Zwickau raten von Apps ab
Pilzexperten mahnen bei Pilz-Apps zur Vorsicht.
Essbar oder giftig? Wer sich mit Pilzen nicht hundertprozentig auskennt, greift oft zur App. Experten aus der Region Zwickau erklären, warum Apps oft falsch liegen – und wo Sammler Hilfe finden.
Sabrina Seifert
16:51 Uhr
2 min.
Yussuf Poulsen neuer HSV-Kapitän
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Mehrere Jahre war Sebastian Schonlau unumstrittener Kapitän des Hamburger SV. Weil der Verteidiger keine Rolle mehr in den Bundesliga-Plänen des HSV spielt, gibt es einen neuen Anführer.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel