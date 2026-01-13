MENÜ
Die Neue Palla produzierte nur zehn Jahre, danach zog VW ein. Seit April 2025 gehört sie zum benachbarten Werk von Knauf Insulation.
Die Neue Palla produzierte nur zehn Jahre, danach zog VW ein. Seit April 2025 gehört sie zum benachbarten Werk von Knauf Insulation. Bild: Andreas Kretschel
In St. Egidien werden bereits seit über 50 Jahren Dämmstoffe produziert. Für den Schmelzprozess wird bisher vor allem Koks eingesetzt, künftig sollen fossile Brennstoffe durch Strom ersetzt werden.
In St. Egidien werden bereits seit über 50 Jahren Dämmstoffe produziert. Für den Schmelzprozess wird bisher vor allem Koks eingesetzt, künftig sollen fossile Brennstoffe durch Strom ersetzt werden. Bild: Knauf Insulation/Archiv
Aktuell arbeiten über 250 Menschen bei Knauf Insulation in St. Egidien. Durch die Palla-Übernahme sollen Transportwege verringert werden, da man auf dem Gelände viel Material lagern kann.
Aktuell arbeiten über 250 Menschen bei Knauf Insulation in St. Egidien. Durch die Palla-Übernahme sollen Transportwege verringert werden, da man auf dem Gelände viel Material lagern kann. Bild: Andreas Kretschel
Schon zu DDR-Zeiten wurde in der damaligen Nickelhütte auch Schlackewolle hergestellt. Nach der Wende baute Heraklith ein Steinwolle-Werk auf, das vor 20 Jahren von Knauf Insulation übernommen wurde.
Schon zu DDR-Zeiten wurde in der damaligen Nickelhütte auch Schlackewolle hergestellt. Nach der Wende baute Heraklith ein Steinwolle-Werk auf, das vor 20 Jahren von Knauf Insulation übernommen wurde. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
St. Egidien: Knauf Insulation übernimmt einst „modernste Textilfabrik Europas“ und investiert 95 Millionen
Redakteur
Von Bernd Appel
Der Dämmstoff-Hersteller gliedert das Areal der Neuen Palla ins Unternehmen ein. Parallel wird das Werk komplett umgebaut. Gibt es dadurch künftig weniger Gestank und Lärm im Ort?

Die Euphorie war gigantisch: 1999 wurde die Neue Palla als „modernstes Textilwerk Europas“ eingeweiht. Über 100 Millionen Euro waren in den Standort geflossen, Ministerpräsident Kurt Biedenkopf kam zur Eröffnung. Zehn Jahre später war das Unternehmen insolvent, 500 Arbeitsplätze gingen verloren. Bis 2024 nutzte VW die Immobilie für...
