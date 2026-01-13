St. Egidien: Knauf Insulation übernimmt einst „modernste Textilfabrik Europas“ und investiert 95 Millionen

Die Neue Palla produzierte nur zehn Jahre, danach zog VW ein. Seit April 2025 gehört sie zum benachbarten Werk von Knauf Insulation. Bild: Andreas Kretschel

In St. Egidien werden bereits seit über 50 Jahren Dämmstoffe produziert. Für den Schmelzprozess wird bisher vor allem Koks eingesetzt, künftig sollen fossile Brennstoffe durch Strom ersetzt werden. Bild: Knauf Insulation/Archiv

Aktuell arbeiten über 250 Menschen bei Knauf Insulation in St. Egidien. Durch die Palla-Übernahme sollen Transportwege verringert werden, da man auf dem Gelände viel Material lagern kann. Bild: Andreas Kretschel