St. Egidien: Knauf Insulation übernimmt einst „modernste Textilfabrik Europas“ und investiert 95 Millionen

Hohenstein-Ernstthal
Der Dämmstoff-Hersteller gliedert das Areal der Neuen Palla ins Unternehmen ein. Parallel wird das Werk komplett umgebaut. Gibt es dadurch künftig weniger Gestank und Lärm im Ort?
Die Euphorie war gigantisch: 1999 wurde die Neue Palla als „modernstes Textilwerk Europas“ eingeweiht. Über 100 Millionen Euro waren in den Standort geflossen, Ministerpräsident Kurt Biedenkopf kam zur Eröffnung. Zehn Jahre später war das Unternehmen insolvent, 500 Arbeitsplätze gingen verloren. Bis 2024 nutzte VW die Immobilie für...
