St. Egidien/Lichtenstein: „Wir wurden über den Tisch gezogen“

Hohenstein-Ernstthal
Der hoch verschuldete Zweckverband für die Gewerbegebiete soll aufgelöst werden: Darin ist sich St. Egidiens Gemeinderat einig. Bei anderen Punkten gibt es aber auch Kritik am Kurs des Bürgermeisters.
Die Gemeinde St. Egidien hat auf ihre jüngste juristische Schlappe reagiert – sie rückt jedoch keinen Millimeter vom Ziel ab, so oder so aus dem Zweckverband für die Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“ herauszukommen. Dazu sind sogar zusätzliche Klagen gegen den Zweckverband und die Stadt Lichtenstein zu erwarten. In seiner jüngsten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.