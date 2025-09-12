Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Gewerbegebiet Achat mit dem Schornstein von Knauf Insulation: Seit Jahrzehnten streiten die Kommunen über die Gewerbesteuer auch der hier ansässigen Unternehmen.
Das Gewerbegebiet Achat mit dem Schornstein von Knauf Insulation: Seit Jahrzehnten streiten die Kommunen über die Gewerbesteuer auch der hier ansässigen Unternehmen. Bild: Andreas Kretschel
Das Gewerbegebiet Achat mit dem Schornstein von Knauf Insulation: Seit Jahrzehnten streiten die Kommunen über die Gewerbesteuer auch der hier ansässigen Unternehmen.
Das Gewerbegebiet Achat mit dem Schornstein von Knauf Insulation: Seit Jahrzehnten streiten die Kommunen über die Gewerbesteuer auch der hier ansässigen Unternehmen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
St. Egidien/Lichtenstein: „Wir wurden über den Tisch gezogen“
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der hoch verschuldete Zweckverband für die Gewerbegebiete soll aufgelöst werden: Darin ist sich St. Egidiens Gemeinderat einig. Bei anderen Punkten gibt es aber auch Kritik am Kurs des Bürgermeisters.

Die Gemeinde St. Egidien hat auf ihre jüngste juristische Schlappe reagiert – sie rückt jedoch keinen Millimeter vom Ziel ab, so oder so aus dem Zweckverband für die Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“ herauszukommen. Dazu sind sogar zusätzliche Klagen gegen den Zweckverband und die Stadt Lichtenstein zu erwarten. In seiner jüngsten...
