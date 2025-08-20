St. Egidien: Mann wollte VW-Fahrer bei vermeintlicher Panne helfen und wurde angefahren

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung und gefährlicher Körperverletzung.

Es hupte mehrfach und lang anhaltend. Vielleicht hat der VW-Fahrer einen technischen Defekt? So mutmaßte der Fahrer einer Baumaschine, der am Dienstagmittag auf der Straße Am Gerth Turm in St. Egidien unterwegs war. Er stoppte seine Baumaschine und stieg aus, um zu helfen. Doch als er den 19-jährigen Fahrer ansprach, gab der Gas und fuhr dem...