Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei konnte den Tatverdächtigen ermitteln.
Die Polizei konnte den Tatverdächtigen ermitteln. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei konnte den Tatverdächtigen ermitteln.
Die Polizei konnte den Tatverdächtigen ermitteln. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Hohenstein-Ernstthal
St. Egidien: Mann wollte VW-Fahrer bei vermeintlicher Panne helfen und wurde angefahren
Redakteur
Von Jana Klameth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung und gefährlicher Körperverletzung.

Es hupte mehrfach und lang anhaltend. Vielleicht hat der VW-Fahrer einen technischen Defekt? So mutmaßte der Fahrer einer Baumaschine, der am Dienstagmittag auf der Straße Am Gerth Turm in St. Egidien unterwegs war. Er stoppte seine Baumaschine und stieg aus, um zu helfen. Doch als er den 19-jährigen Fahrer ansprach, gab der Gas und fuhr dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
06.08.2025
3 min.
St. Egidien: Mega-Umzug beleuchtet sieben Jahrhunderte
Jürgen Hilbig, Olaf Kleindienst, Michael Fiedler und Gerhard Sonntag (v. l.) von der Festumzugs-Gruppe besprechen regelmäßig die Details für den Festumzug.
Er soll 1,5 Kilometer lang und drei Stunden unterwegs sein: Zur „700fünf“-Jahr-Feier im September wird sich ein riesiger Lindwurm aus Fahrzeugen und Menschen durch den Ort schlängeln.
Bernd Appel
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
11.08.2025
2 min.
Am ersten Tag nach den Sommerferien: Unfall vor der Schule sorgt für Stau in St. Egidien
Unfall auf der Glauchauer Straße in St. Egidien. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.
Beim Zusammenstoß zwischen Auto und Moped am Montagmorgen erlitt eine 16-Jährige schwere Verletzungen. Die Feuerwehr war im Einsatz, ein Bus stand im Stau. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel