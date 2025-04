St. Egidien: Zwei Verletzte bei Unfall am Viadukt

Ein Ford und ein VW kollidierten.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 11.10 Uhr an der Kreuzung am Viadukt (Lungwitzer Straße) in St. Egidien ereignet. Wie die Polizei dazu mitteilt, stießen ein VW und ein Ford zusammen. Unfallverursacher soll demnach der 76-jährige Fahrer des VW gewesen sein, der aus Richtung Kuhschnappel kam und das Stoppschild überfuhr. Er erlitt...