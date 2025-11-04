Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Wintererlebniswelt lassen das Lichtensteiner Helmnot-Theater und die Firma Wunderräume auf Schloss Scharfenstein entstehen.
Eine Wintererlebniswelt lassen das Lichtensteiner Helmnot-Theater und die Firma Wunderräume auf Schloss Scharfenstein entstehen. Bild: Andreas Kretschel
Eine Wintererlebniswelt lassen das Lichtensteiner Helmnot-Theater und die Firma Wunderräume auf Schloss Scharfenstein entstehen.
Eine Wintererlebniswelt lassen das Lichtensteiner Helmnot-Theater und die Firma Wunderräume auf Schloss Scharfenstein entstehen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Statt der Funkelfenster gibt es diesmal den Polarzauber
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den vergangenen Jahren sorgten die Funkelfenster des Helmnot-Theaters und der Firma Wunderräume für Hingucker in verschiedenen Orten. 2025 leuchten sie nicht, aber es gibt Ersatz im Erzgebirge.

Ein riesiger Eisbär, eine Zeitmaschine, die Schneekönigin und vieles mehr machen sich diese Woche auf die Reise von Lichtenstein ins Schloss Scharfenstein im erzgebirgischen Drebach. Auch Motive aus den bekannten Funkelfenstern sind dabei. Sie gibt es dieses Jahr nicht, aber dafür den Polarzauber im Scharfensteiner Schloss, den die kreativen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22.08.2025
2 min.
Große Helmnot-Zirkuswagen aus Lichtenstein gehen auf Reisen
Die kreativen Veranstaltungsmacher von Helmnot und Wunderräume haben derzeit viel zu tun. Besondere Wagen werden deshalb nach Halle gefahren.
Markus Pfeifer
18.08.2025
3 min.
Erste Flächen für funkelnde Inszenierungen nehmen am Stausee Gestalt an
Doreen Leske und Dirk Grünig auf einer der Veranstaltungsflächen, hinten entsteht die Verbindung zum Stauseegelände.
Normalerweise befasst sich Dirk Grünig, Chef des Helmnot-Theater und der Wunderräume GmbH mit kreativen Konzepten und Inszenierungen. Aktuell geht es aber auch um Tiefbau oder Naturschutz.
Markus Pfeifer
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
Mehr Artikel