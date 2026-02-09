MENÜ
Im Oktober 2022 war die Fertigstellung der Hartensteiner Straße mit einem kleinen Fest (im Bild) gefeiert worden. Mit der Abrechnung dauerte es länger, erst jetzt rückt das Thema Ausbaubeiträge wieder in den Fokus.
Im Oktober 2022 war die Fertigstellung der Hartensteiner Straße mit einem kleinen Fest (im Bild) gefeiert worden. Mit der Abrechnung dauerte es länger, erst jetzt rückt das Thema Ausbaubeiträge wieder in den Fokus. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
CDU-Stadtrat Florian Nauke plädiert dafür, den Anwohnern die Beiträge zu erlassen. Dazu soll ein Antrag vorbereitet werden.
CDU-Stadtrat Florian Nauke plädiert dafür, den Anwohnern die Beiträge zu erlassen. Dazu soll ein Antrag vorbereitet werden. Bild: Andreas Kretschel
Die Arbeiten an der Hartensteiner Straße (S 255) hatten 2017 begonnen, im Bild der Stand von 2020. Die Kosten beliefen sich auf rund acht Millionen Euro.
Die Arbeiten an der Hartensteiner Straße (S 255) hatten 2017 begonnen, im Bild der Stand von 2020. Die Kosten beliefen sich auf rund acht Millionen Euro. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Straßenausbeiträge in Lichtenstein sind längst abgeschafft – etliche Anlieger sollen trotzdem zahlen
Von Bernd Appel
Seit dreieinhalb Jahren ist der Bau der Hartensteiner Straße beendet, vor zwei Jahren beschloss Lichtensteins Rat das Ende der Ausbaubeiträge. Doch nun will die Stadt die Anlieger zur Kasse bitten – was Ärger auslöst, aber formal völlig korrekt ist.

Die Geschichte der Lichtensteiner Straßenausbaubeiträge ist bewegt: In den 1990er-Jahren wurden sie eingeführt, 2008 vom Stadtrat abgeschafft, Ende 2013 wegen der schwierigen Finanzlage wieder eingeführt und im November 2023 erneut gestrichen – durch einstimmigen Beschluss des Stadtrats. Wer glaubte, damit sei die Sache vom Tisch, hat sich...
