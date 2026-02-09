Straßenausbeiträge in Lichtenstein sind längst abgeschafft – etliche Anlieger sollen trotzdem zahlen

Seit dreieinhalb Jahren ist der Bau der Hartensteiner Straße beendet, vor zwei Jahren beschloss Lichtensteins Rat das Ende der Ausbaubeiträge. Doch nun will die Stadt die Anlieger zur Kasse bitten – was Ärger auslöst, aber formal völlig korrekt ist.

Die Geschichte der Lichtensteiner Straßenausbaubeiträge ist bewegt: In den 1990er-Jahren wurden sie eingeführt, 2008 vom Stadtrat abgeschafft, Ende 2013 wegen der schwierigen Finanzlage wieder eingeführt und im November 2023 erneut gestrichen – durch einstimmigen Beschluss des Stadtrats. Wer glaubte, damit sei die Sache vom Tisch, hat sich...