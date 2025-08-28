Straßensperrung nach Unfall in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
An der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße/Zeißigstraße sind zwei Autos kollidiert.
Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagmittag in Hohenstein-Ernstthal zu einer zeitweiligen Straßensperrung geführt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 71-Jährige, die mit ihrem Hyundai auf der Friedrich-Engels-Straße aus Richtung Schlackenweg kam, gegen 11.50 Uhr an der Kreuzung Zeißigstraße die Vorfahrt eines Renault-Kleintransporters...
