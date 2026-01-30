Streit um Straße: Knauf Insulation verklagt St. Egidien

Der Dämmstoff-Produzent will eine für seine Erweiterung wichtige Straße kaufen, die Kommune macht ihr Vorkaufsrecht geltend. Warum das? Und gefährdet der Konflikt die geplante Millionen-Investition?

95 Millionen Euro will Dämmstoff-Hersteller Knauf Insulation in diesem und im nächsten Jahr in St. Egidien investieren. Die Produktion wird umgestellt, statt auf Erdgas und Koks setzt man künftig auf Strom. Ausgerechnet jetzt hat die Firma Ärger mit der Gemeinde St. Egidien; Hintergrund ist die Erweiterung des Firmengeländes um das Areal der...